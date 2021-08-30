ЦСКА сообщил о пополнении тренерского штаба канадским специалистом по физподготовке

ЦСКА объявил о назначении нового тренера по физической подготовке.



Как сообщает официальный сайт армейцев, к клубу присоединялся канадский специалист Хассан Саид. Он будет работать с командой в предстоящем сезоне КХЛ.



С 2013 по 2017 годы тренер уже работал в системе ЦСКА. Вместе с ним «Красная Армия» завоевала Кубок Харламова в сезоне-2016/2017. На этом посту Саид сменил Дмитрия Пирожкова.



«Хоккейный клуб ЦСКА благодарит Дмитрия Владимировича и желает ему успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении клуба.



Напомним, также в межсезонье главный тренер Игорь Никитин покинул армейский клуб, на его смену был назначен Сергей Фёдоров.



Первый матч в новом сезоне КХЛ ЦСКА проведёт в среду, 1 сентября, сыграв в матче за Кубок Открытия с омским «Авангардом».