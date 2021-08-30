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«Авангард» показал новые игровые шлемы голкипера Грубеца

«Авангард» показал новые игровые шлемы голкипера Грубеца
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Официальный сайт «Авангарда» опубликовал фотографии новых вратарских шлемов чешского голкипера клуба Шимона Грубеца.

Первый вариант выполнен преимущественно в бело-серых тонах. На подбородочной части шлема изображён игровой номер хоккеиста — 11, сверху нанесён герб клуба, а на внутренней части находится надпись — «In nomine Domini», что означает «Во имя Господа» (начало тринитарной формулы латыни). Также на шлем располагается сокращённое имя голкипера — Шими.

Второй шлем выполнен преимущественно с использованием красного цвета. На нём также имеется надпись «In nomine Domini» и игровой номер.

Напомним, «Авангард» проведёт первый матч сезона в среду, 1 сентября. Соперником омского клуба в матче за Кубок Открытия станет московский ЦСКА.

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