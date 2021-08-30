Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Северсталь» сообщила о подписании контрактов с двумя хоккеистами

«Северсталь» сообщила о подписании контрактов с двумя хоккеистами
Комментарии

«Северсталь» объявила о заключении контрактов с двумя хоккеистами.

Как сообщает официальный твиттер-аккаунт клуба, соглашения подписаны с защитником Андреем Чуркиным и нападающим Максимом Колмыковым.

Во время предсезонных матчей Чуркин набрал 3 (1+2) очка в 6 играх, Колмыков – 2 (0+2) очка в 8 играх.

25-летний защитник прошедший сезон провёл в составе «Югры». В 47 матчах регулярного чемпионата ВХЛ он сумел набрать 8 (2+6) результативных баллов при показателе полезности "+16". В плей-офф Чуркин провёл 21 матч, набрал 5 (1+4) очков при общей полезности "-2".

Колмыков в сезоне-2020/2021 выступал за «Дизель». В регулярке ВХЛ он принял участие в 50 матчах, набрав 26 (11+15) очков при полезности "+17". В плей-офф 22-летний форвард сыграл в 6 матчах, отдав в них пять голевых передач при показателе полезности "+3".

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021