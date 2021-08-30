«Северсталь» сообщила о подписании контрактов с двумя хоккеистами

«Северсталь» объявила о заключении контрактов с двумя хоккеистами.



Как сообщает официальный твиттер-аккаунт клуба, соглашения подписаны с защитником Андреем Чуркиным и нападающим Максимом Колмыковым.



Во время предсезонных матчей Чуркин набрал 3 (1+2) очка в 6 играх, Колмыков – 2 (0+2) очка в 8 играх.



25-летний защитник прошедший сезон провёл в составе «Югры». В 47 матчах регулярного чемпионата ВХЛ он сумел набрать 8 (2+6) результативных баллов при показателе полезности "+16". В плей-офф Чуркин провёл 21 матч, набрал 5 (1+4) очков при общей полезности "-2".



Колмыков в сезоне-2020/2021 выступал за «Дизель». В регулярке ВХЛ он принял участие в 50 матчах, набрав 26 (11+15) очков при полезности "+17". В плей-офф 22-летний форвард сыграл в 6 матчах, отдав в них пять голевых передач при показателе полезности "+3".