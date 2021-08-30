Спортивный директор «Салавата»: с потолком зарплат однозначно выровнялась ситуация в КХЛ

Спортивный директор «Салавата Юлаева» Василий Чижов поделился мнением о потолке зарплат в КХЛ.



«С потолком однозначно выровнялась ситуация. Хотя и с этим потолком есть команды, у которых всё совсем плохо. Не дай бог, чтобы было много таких команд, которые и сами не играют, и другим не дают. Есть команды, которые почётно проигрывают.



Я бы все премии завёл в потолок тоже. Зачем засыпать людей? Но это не переделать. Вообще мне идеальной казалась система ВХЛ. Примерно одинаковые зарплаты у всех, премии. Люди бьются за эти премии. Отдельно взятая игра – ты получаешь зрелище.



У тебя не будет прокатной игры. Они понимают, что от этого зависит их заработок. Но у нас так не сделаешь, люди на контракты приезжают. Тогда у нас не будет Хартикайненов, Умарков, Азеведу», – приводит слова Чижова «Спорт Бизнес Online».