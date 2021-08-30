Телегин женился на дочери миллионера из Нижневартовска Марии Гончар

Нападающий «Авангарда» Иван Телегин женился на Марии Гончар.



Как сообщает Vokrug.tv, пара расписалась в одном из ЗАГСов Московской области. Телегин и Гончар вместе около двух лет. Девушка является дочерью одного из миллионеров из города Нижневартовска.



Ранее сообщалось, что хоккеист сделал Гончар предложение весной 2021 года. Это произошло в кругу близких на родине девушки.

В декабре 2019 года Телегин развёлся с певицей Пелагеей. Они поженились в 2016 году, у них есть дочь Таисия. Хоккеист и певица продолжают решать вопросы о совместно нажитом имуществе через судебное разбирательство.



Напомним, в мае 2021 года Телегин подписал контракт с «Авангардом».



В сезоне-2020/2021 форвард выступал за ЦСКА. Он провёл 35 матчей в регулярном чемпионате, набрав 12 (6+6) очков. В плей-офф 29-летний форвард сыграл в 22 матчах, забив две шайбы и отдав две голевые передачи.