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Телегин женился на дочери миллионера из Нижневартовска Марии Гончар

Телегин женился на дочери миллионера из Нижневартовска Марии Гончар
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Нападающий «Авангарда» Иван Телегин женился на Марии Гончар.

Как сообщает Vokrug.tv, пара расписалась в одном из ЗАГСов Московской области. Телегин и Гончар вместе около двух лет. Девушка является дочерью одного из миллионеров из города Нижневартовска.

Ранее сообщалось, что хоккеист сделал Гончар предложение весной 2021 года. Это произошло в кругу близких на родине девушки.

В декабре 2019 года Телегин развёлся с певицей Пелагеей. Они поженились в 2016 году, у них есть дочь Таисия. Хоккеист и певица продолжают решать вопросы о совместно нажитом имуществе через судебное разбирательство.

Напомним, в мае 2021 года Телегин подписал контракт с «Авангардом».

В сезоне-2020/2021 форвард выступал за ЦСКА. Он провёл 35 матчей в регулярном чемпионате, набрав 12 (6+6) очков. В плей-офф 29-летний форвард сыграл в 22 матчах, забив две шайбы и отдав две голевые передачи.

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Источник: Пелагея отсудила у Телегина всю недвижимость
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