Президент «Динамо»: никто не мешает Сафронову советовать, но должности в клубе у него нет

Президент московского «Динамо» Виктор Воронин прокомментировал возможность возвращения в клуб Андрея Сафронова.
«При руководстве Андрея Сафронова «Динамо» выиграло два Кубка Гагарина, его советы у нас воспринимают разумно. Никто не мешает Сафронову приходить и советовать, но должности у него в клубе сегодня нет. Может ли он получить её в будущем? Жизнь меняется», — передаёт слова Воронина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Напомним, Андрей Сафронов был генеральным директором «Динамо» в период с 2010 по 2017 годы.
Новый сезон Континентальной хоккейной лиги стартует в среду, 1 сентября, матчем за Кубок Открытия между «Авангардом» и ЦСКА. Московское «Динамо» первый матч регулярного сезона проведёт 3 сентября дома с минскими одноклубниками.
- 30 августа 2021
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