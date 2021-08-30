Кудашов — о вратарской линии «Динамо»: не буду лукавить — небольшие опасения есть

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал ситуацию, касающуюся вратарской позиции.
«Не буду лукавить, мы тут все понимаем — Ерёменко 42 года, здесь есть разные варианты, и травмоопасность присутствует. Бочаров нестабилен в последние годы, поэтому небольшие опасения есть. Последние игры показывают, что при правильно выстроенной обороне и здесь проблем особо не возникает», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Напомним, Ерёменко продлил контракт с клубом до 2022 года. Предстоящий сезон станет для воспитанника «Динамо» 17-м в клубе. Он повторит рекорды Александра Мальцева и Валерия Васильева, которые провели в команде 17 сезонов.
В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги Ерёменко провёл 26 матчей в регулярном чемпионате и сделал четыре шат-аута, в плей-офф сыграл пять встреч, одна из которых — сухая.
Бочаров в сезоне-2020/2021 сыграл в 31 матче регулярки, выиграв 19 из них и проведя 4 сухих матча. В плей-офф 26-летний вратарь поучаствовал в семи встречах, выиграв в трёх при 93,1% отражённых бросков.
- 30 августа 2021
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