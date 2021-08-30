Президент московского «Динамо» прокомментировал частые перестановки в руководстве клуба

Президент московского «Динамо» Виктор Воронин сообщил о причинах перестановок в руководстве клуба.



«Смены происходили не из-за личностей гендиректоров, а из-за смены форм управления. Сначала были одни требования, потом — другие. В прошлом сезоне были некоторые нарекания по выходу на финальные стадии, поэтому были приняты организационные меры по изменению тренерского штаба и руководства клуба. Это не является системной проблемой. Задача, поставленная акционерами, — повысить эффективность и качество работы клуба, пока нельзя сказать, что все перемены завершены: генеральному директору поручено доработать структуру клуба, будут ещё некоторые изменения, думаю, что мы сократим некоторые должности.



В том числе акционеры ставят вопрос не о завоевании Кубка Гагарина или выхода в финал, или других глубоких задач. Больше они делают упор на развитие динамовского хоккея, чтобы была чёткая преемственность академии, молодёжных команд. Сейчас мы пытаемся подключить Великий Новгород, Нижний Новгород, повысить эффективность ВХЛ и, соответственно, укрепить команду КХЛ. Нет самоцели рваться на первые роли, у нас стоит задача создать систему в течение ближайших трёх-пяти лет, чтобы все ребята понимали, что у них есть перспективы развития в клубе», — передаёт слова Воронина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.