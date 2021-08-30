Алексей Кудашов объяснил причины расторжения контракта с Вячеславом Кулёминым

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал, почему клуб принял решение расторгнуть контракт с нападающим Вячеславом Кулёминым.

«Конкуренция. Здесь простой вопрос — есть молодые ребята 2000 и 2001 годов рождения, которые выходят на эти специализированные роли игрока силового плана. У нас есть Брызгалов, у нас есть Михайлов. Также у нас есть Фисенко и сейчас появился Клинкхаммер.

Круглов и Олег Зайцев почти не играли в предсезонке? Вы знаете, я могу вам перечислить молодых игроков, кто прошёл через два наших лагеря. Сначала начну с игроков 2000 года, кто закрепился в составе — Михайлов, Рашевский. Потом 2001 год — Брызгалов, потом Кисаков, Злодеев, Тринеев, Дидковский, защитники Новиков и Мачулин. Вы понимаете — это конкуренция. Команда одна, а молодых игроков зайдёт где-то пять человек. Вот эти ребята выиграли конкуренцию. На последнем турнире у нас появился Петров, которого мы сразу привлекли в первую команду. Сейчас смотрим за ребятами из Санкт-Петербурга. У каждого хоккеиста есть задание, и мы говорим, на какую роль они туда едут. Зайцев уже является взрослым игроком, и он должен стать лидером. На него мы смотрим уже по-другому, не так, как на Кисакова и других. Разные требования», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.