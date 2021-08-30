Кудашов: если б в «Динамо» было 12 Макдэвидов, могли бы обойтись без габаритных игроков

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов объяснил подписание габаритных игроков.

«Ставили ли задачу увеличить в команде количество габаритных игроков? Ставили. Мы не можем играть одними маленькими игроками, нужны большие игроки. Клинкхаммер был приобретён из-за того, что в атаке нужен был игрок под ворота, силовой форвард. Не хватало нам мощи в атаке. Педан и Чайковски должны сзади играть. Если б у нас было 12 Макдэвидов, они катаются, а их остановить невозможно — здесь можно было бы без размеров выходить. Должен быть баланс быстрых и тяжёлых игроков», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.



Напомним, ранее, 28 августа, в Москве на арене «Мегаспорт» московское «Динамо» встречалось с «Куньлунь Ред Стар» в финале Кубка мэра Москвы и одержало крупную победу со счётом 8:3 (5:1, 3:1, 0:1). Таким образом, бело-голубые стали победителем этого предсезонного турнира.