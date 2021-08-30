Кудашов: если б в «Динамо» было 12 Макдэвидов, могли бы обойтись без габаритных игроков

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов объяснил подписание габаритных игроков.
«Ставили ли задачу увеличить в команде количество габаритных игроков? Ставили. Мы не можем играть одними маленькими игроками, нужны большие игроки. Клинкхаммер был приобретён из-за того, что в атаке нужен был игрок под ворота, силовой форвард. Не хватало нам мощи в атаке. Педан и Чайковски должны сзади играть. Если б у нас было 12 Макдэвидов, они катаются, а их остановить невозможно — здесь можно было бы без размеров выходить. Должен быть баланс быстрых и тяжёлых игроков», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Напомним, ранее, 28 августа, в Москве на арене «Мегаспорт» московское «Динамо» встречалось с «Куньлунь Ред Стар» в финале Кубка мэра Москвы и одержало крупную победу со счётом 8:3 (5:1, 3:1, 0:1). Таким образом, бело-голубые стали победителем этого предсезонного турнира.
- 30 августа 2021
-
16:54
-
16:17
-
16:14
-
16:12
-
16:09
-
16:07
-
16:04
-
16:04
-
16:02
-
15:56
-
15:48
-
15:34
-
15:16
-
14:59
-
14:37
-
14:25
-
14:18
-
13:49
-
13:27
-
13:22
-
13:20
-
13:17
-
13:08
-
12:59
-
12:33
-
12:31
-
12:18
-
12:00
-
11:33
-
11:30
-
11:14
-
10:19
-
09:33
-
08:46
-
08:20