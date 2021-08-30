Шипачёв сравнил броски Овечкина и Мозякина

Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачёв ответил на вопрос о бросках Александра Овечкина и Сергея Мозякина.



«В «Инстаграме» сердечно проводил Сергея Мозякина? Серёга на самом деле очень дружелюбный парень. В прошлом году они приезжали играть в Москву и жили в «Хайатте», рядом с «ВТБ-Ареной». А мне надо было подъехать в динамовский офис — смотрю, Серёга идет с Яшкой, то есть с Егором Яковлевым. Весело проводил их до раздевалки — посмеялись, вспомнили, как играли в хоккей, проводили вместе время.



На домашнем чемпионате мира мы вместе играли в большинстве. И, мне кажется, Серёга приезжал на каждый Кубок Первого канала — там тренеры миксовали состав, но в большинстве Мозяка часто выходил как защитник. С его броском можно хоть от своих ворот забивать.



Бросок — это его фирменный суперскилл, как у Овечкина? Ну, это разные уровни. Саня очень сильно долбит шайбу, у него очень сильный бросок. А Серёга бросает на точность. Они оба суперпрофессионалы, забили много голов, но у них разные броски.



Успеваю ли за временем? Да на самом деле нет. Время бежит: предсезонка месяц-полтора, сезон начинается, потом раз — чемпионат, думаешь: «Как все долго», фигак — уже декабрь. Потом бам — плей-офф начинается. Плей-офф закончился, там выиграли — не выиграли, если позвали в сборную — чемпионат мира. Месяц паузы — и сборы начинаются. Смотришь на детишек: раньше в садик водил, раз — старшая дочка в школу пошла, бах — уже третий класс. Время бежит очень быстро.



Раньше я считал, что мужики в 32-33-34 года — уже старички. Но сейчас другая подготовка, люди много готовятся сами, есть ребята, которые играют и до 40 лет. Смотришь на Саньку Ерёменко: занимается больше всех.



Сейчас я не ощущаю, что мне 34, и не ощущаю, что я старше многих. Стараюсь на тренировках делать то, что делают все. И на льду уже есть какой-то опыт, понимаю, где можно сыграть попроще, поувереннее.



Вообще комфортно себя чувствую и никому не уступаю. Если кто-то будет лучше меня играть — молодцы. Но я буду стараться, чтобы меня никто не обыграл.



Вообще не чувствую, что мне 34 и скоро 35. Я тоже раньше спрашивал у Илюхи Никулина: «Ты ощущаешь, что ты старше всех в команде, тебе в чём-то тяжело?» — «Да вообще нет», — цитирует Шипачёва Sports.ru.

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