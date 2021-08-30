«Сан-Хосе» выставил Ивана Чеховича на драфт отказов. Игрок может вернуться в КХЛ

«Сан-Хосе Шаркс» выставил нападающего Ивана Чеховича на драфт отказов с целью расторжения контракта, сообщает журналист Эллиотт Фридман на своей странице в «Твиттере».



Отмечается, что игрок может вернуться в КХЛ.



В минувшем сезоне хоккеист играл за нижегородский «Торпедо» на правах аренды из «Сан-Хосе».



22-летний Чехович набрал 34 (17+17) очка в 43 матчах регулярного чемпионата КХЛ. Он стал четвёртым бомбардиром команды.



После завершения сезона в России Чехович провел четыре игры в НХЛ за «Шаркс».



Ранее с «Торпедо» продлил контракт форвард и лучший бомбардир клуба сезона-2020/2021 Дамир Жафяров, с которым Чехович выступал в одном звене в прошлом чемпионате.



Команда тренера Дэвида Немировски начнёт сезон КХЛ 2 сентября матчем с «Витязем».

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