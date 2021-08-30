Хартли: я боялся России, но теперь понимаю — напрасно. Наслаждаюсь жизнью здесь

Главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли рассказал о своём отношении к России.



«У меня было четыре-пять предложений из КХЛ до «Авангарда», но я отказывался.



Я боялся Континентальной хоккейной лиги, боялся России, но теперь я понимаю, что напрасно. Я наслаждаюсь жизнью здесь, работой здесь, отличные люди. Когда ко мне приезжает жена, она тоже наслаждается.



Где бы я ни работал — Россия, Швейцария, Латвия — я просто получаю удовольствие.



Тренерская работа — это моя главная страсть в жизни, а победы — это как шоколадный торт, насытиться невозможно», — приводит слова Хартли «Р-Спорт».



Напомним, канадский специалист работает в России с 2018 года. В прошлом сезоне под его руководством «Авангард» выиграл Кубок Гагарина.

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