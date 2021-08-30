«Хотим закрыть вопрос с центром второго звена». Генменеджер «Авангарда» — о Прохоркине

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков прокомментировал обмен Дениса Зернова в «Металлург» Мг на Николая Прохоркина.
«Мы благодарим Дениса Зернова за игру в нашем клубе, за вклад в победу команды в Кубке Гагарина. Однако, чтобы двигаться дальше, развиваться, Денису нужен новый вызов в карьере. Мы пробовали разные сочетания в ходе матчей, проводили индивидуальные беседы, но в итоге пришли к этому непростому для нас всех решению. Переговоры с магнитогорским «Металлургом» получились продуктивными, было полное взаимопонимание, после чего нам удалось довольно быстро договориться об обмене.
Николай Прохоркин — опытный мастер, выигрывал Кубок Гагарина и Олимпийские игры. С приходом Прохоркина мы рассчитываем закрыть вопрос с центром второго звена. Также важно, что остаток под потолком после обмена у нас остался прежним — из-за разных контрактных обязательств клубов перед хоккеистами», — цитирует Волкова официальный сайт омичей.
- 30 августа 2021
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