Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Авангард» презентовал форму на сезон-2021/2022. В ней присутствуют золотые нашивки

«Авангард» презентовал форму на сезон-2021/2022. В ней присутствуют золотые нашивки
Комментарии

«Авангард» презентовал новую форму на сезон-2021/2022, сообщается на официальной странице омского клуба в «Твиттере».

Форма выполнена в классических для «ястребов» красно-чёрных тонах. На груди расположен символ клуба.

Кроме того, часть формы — игровые номера, фамилии игроков, титульный спонсор, а также полосы на всём джерси — выполнена в золотистых цветах.

Напомним, «Авангард» стал обладателем Кубка Гагарина прошлого сезона. На пути к чемпионству омичи обыграли екатеринбургский «Автомобилист» (4-1), магнитогорский «Металлург» (4-2), казанский «Ак Барс» (4-3). В финале «Авангарду» предстояло сыграть с победителем регулярного чемпионата — московским ЦСКА. Омичи одержали победу в шести встречах — 4-2.

Новость по теме
«Авангард» показал новые игровые шлемы голкипера Грубеца
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021