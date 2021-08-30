«Авангард» презентовал форму на сезон-2021/2022. В ней присутствуют золотые нашивки

«Авангард» презентовал новую форму на сезон-2021/2022, сообщается на официальной странице омского клуба в «Твиттере».

Форма выполнена в классических для «ястребов» красно-чёрных тонах. На груди расположен символ клуба.

Кроме того, часть формы — игровые номера, фамилии игроков, титульный спонсор, а также полосы на всём джерси — выполнена в золотистых цветах.

Напомним, «Авангард» стал обладателем Кубка Гагарина прошлого сезона. На пути к чемпионству омичи обыграли екатеринбургский «Автомобилист» (4-1), магнитогорский «Металлург» (4-2), казанский «Ак Барс» (4-3). В финале «Авангарду» предстояло сыграть с победителем регулярного чемпионата — московским ЦСКА. Омичи одержали победу в шести встречах — 4-2.