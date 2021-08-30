«Авангард» представил видео с презентацией новой формы в стиле «прожарки»

«Авангард» на официальном YouTube-канале представил видео с презентацией новой формы. Это сделано в стиле «прожарки».
Ведущим стал Владимир Маркони — российский юморист, известный провокационной манерой своих шуток.
«Прожарка» на сленге означает критику, вскрытие недостатков чаще всего в форме грубых и жёстких шуток.
Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале «Авангарда». Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Напомним, «Авангард» стал обладателем Кубка Гагарина прошлого сезона. На пути к чемпионству омичи обыграли екатеринбургский «Автомобилист» (4-1), магнитогорский «Металлург» (4-2), казанский «Ак Барс» (4-3). В финале «Авангарду» предстояло сыграть с победителем регулярного чемпионата — московским ЦСКА. Омичи одержали победу в шести встречах — 4-2.
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