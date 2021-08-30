СКА ведёт переговоры с Виртаненом. Весной он был обвинён в сексуальном домогательстве
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СКА ведёт переговоры о контракте с экс-нападающим «Ванкувер Кэнакс» Джейком Виртаненом, сообщает Sport24.
Отмечается, что армейцы предлагают 25-летнему канадцу зарплату в 60 млн рублей.
В ходе прошлого сезона хоккеиста обвинили в сексуальных домогательствах. Предполагаемый инцидент произошёл в сентябре 2017 года. На время расследования «Кэнакс» отстранили игрока от работы в команде. Этим летом «Ванкувер» поместил Виртанена на драфт отказов с целью выкупа контракта.
Нападающий был выбран «Ванкувером» на драфте-2014 под общим 6-м номером. Виртанен с 2015 года выступал за «Ванкувер». В минувшем сезоне форвард принял участие в 38 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил пять шайб.
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