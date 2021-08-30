Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

СКА ведёт переговоры с Виртаненом. Весной он был обвинён в сексуальном домогательстве

СКА ведёт переговоры с Виртаненом. Весной он был обвинён в сексуальном домогательстве
Комментарии

СКА ведёт переговоры о контракте с экс-нападающим «Ванкувер Кэнакс» Джейком Виртаненом, сообщает Sport24.

Отмечается, что армейцы предлагают 25-летнему канадцу зарплату в 60 млн рублей.

В ходе прошлого сезона хоккеиста обвинили в сексуальных домогательствах. Предполагаемый инцидент произошёл в сентябре 2017 года. На время расследования «Кэнакс» отстранили игрока от работы в команде. Этим летом «Ванкувер» поместил Виртанена на драфт отказов с целью выкупа контракта.

Нападающий был выбран «Ванкувером» на драфте-2014 под общим 6-м номером. Виртанен с 2015 года выступал за «Ванкувер». В минувшем сезоне форвард принял участие в 38 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил пять шайб.

Новость по теме
«Ванкувер» отстранил Виртанена. Игрок обвиняется в сексуальном домогательстве
Новость по теме
«Ванкувер» не признаёт противоправного сексуального поведения». «Кэнакс» — о Виртанене
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021