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Голкипер Чечелев продолжит карьеру в Северной Америке. Права на него принадлежат «Калгари»

Голкипер Чечелев продолжит карьеру в Северной Америке. Права на него принадлежат «Калгари»
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Российский голкипер Даниил Чечелев в следующем сезоне будет выступать в Северной Америке, сообщает хоккейный агент Алёша Пилко на своей странице в «Твиттере».

20-летний хоккеист в прошлом сезоне выступал за «Рязань» в Высшей хоккейной лиге и фарм-клуб «Витязя» в Молодёжной хоккейной лиге «Русские Витязи». Чечелев принял участие в 21 встрече регулярного чемпионата ВХЛ, в которой одержал восемь побед при 2,58 пропущенных гола в среднем за игру и 91,2% отражённых бросков.

В МХЛ вратарь отыграл 19 матчей регулярки, одержав 11 побед при коэффициенте надёжности 2,49 и 92,4% отражённых бросков.

Отметим, что права на хоккеиста в НХЛ принадлежат «Калгари Флэймз». «Огоньки» выбрали его в четвёртом раунде драфта-2020.

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