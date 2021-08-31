Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сборная США всухую обыграла Финляндию и вышла в финал женского чемпионата мира — 2021

Сборная США всухую обыграла Финляндию и вышла в финал женского чемпионата мира — 2021
Комментарии

Завершился первый полуфинальный матч женского чемпионата мира по хоккею 2021 года, в котором сборная США встречалась с Финляндией. Матч состоялся в Калгари на стадионе «УинСпорт-Арена» и закончился победой американок со счётом 3:0.

ЧМ-2021 (ж). 1/2 финала
30 августа 2021, понедельник. 22:00 МСК
США
Окончен
3 : 0
Финляндия
1:0 Карпентер (Стеклейн, Кессел) – 23:23' (5x5)   2:0 Мёрфи (Келлер, Барнс) – 35:17' (5x5)   3:0 Койн Шофилд (Паннек) – 57:07' (en)

На 24-й минуте Алекс Карпентер забросила шайбу при игре в двойном большинстве и вывела сборную США вперёд. Очки за результативные передачи на свой счёт записали Ли Стеклейн и Аманда Кессел. На 36-й минуте Эбби Мёрфи увеличила преимущество американок. Очки за ассисты получили Меган Келлер и Кайла Барнс. Точку в матче поставила Кендалл Койн Шофилд.

Во втором полуфинальном матче сыграют Канада и Швейцария. Встреча стартует в 2:00 мск.

Напомним, сборная США потерпела всего одно поражение — на групповой стадии турнира в матче с Канадой (1:5). Ранее американки обыграли Швейцарию (3:0), Финляндию (3:0) и Россию (6:0). В 1/4 финала США разгромили Японию — 10:2.

Календарь ЖЧМ-2021
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021