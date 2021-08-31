Сборная США всухую обыграла Финляндию и вышла в финал женского чемпионата мира — 2021

Завершился первый полуфинальный матч женского чемпионата мира по хоккею 2021 года, в котором сборная США встречалась с Финляндией. Матч состоялся в Калгари на стадионе «УинСпорт-Арена» и закончился победой американок со счётом 3:0.
На 24-й минуте Алекс Карпентер забросила шайбу при игре в двойном большинстве и вывела сборную США вперёд. Очки за результативные передачи на свой счёт записали Ли Стеклейн и Аманда Кессел. На 36-й минуте Эбби Мёрфи увеличила преимущество американок. Очки за ассисты получили Меган Келлер и Кайла Барнс. Точку в матче поставила Кендалл Койн Шофилд.
Во втором полуфинальном матче сыграют Канада и Швейцария. Встреча стартует в 2:00 мск.
Напомним, сборная США потерпела всего одно поражение — на групповой стадии турнира в матче с Канадой (1:5). Ранее американки обыграли Швейцарию (3:0), Финляндию (3:0) и Россию (6:0). В 1/4 финала США разгромили Японию — 10:2.
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