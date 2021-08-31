Сборная Канады сыграет с США в финале ЖЧМ-2021

Завершился полуфинальный матч женского чемпионата мира по хоккею, в котором сборная Канады встречалась со сборной Швейцарии. Матч состоялся в Калгари на стадионе «УинСпорт-Арена» и завершился победой сборной Канады со счётом 4:0.
В составе победителей дублем отличилась Мелоди Даус и ещё по голу забили Рената Фаст и Ребекка Джонстон.
Отметим, сборная Канады на данный момент выиграла все матчи на ЖЧМ-2021. Ранее команда обыграла Финляндию (5:3), Россию (5:1), Швейцарию (5:0), США (5:1) и Германию (7:0).
В финале турнира сборная Канады встретится с национальной командой США, которая в своём полуфинальном матче обыграла сборную Финляндии со счётом 3:0.
Финальный матч между США и Канадой состоится 1 сентября. Сборная Швейцарии, в свою очередь, на день раньше сыграет с Финляндией в матче за третье место.
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