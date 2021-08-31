Макдэвид — о вбрасываниях: с возрастом начинаешь понимать, что детали имеют значение

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид рассказал о прогрессе во вбрасываниях.



«Самое главное – обращать на это внимание. Когда впервые попадаешь в НХЛ, эта часть игры остаётся не самой основной. Ты думаешь, что это не имеет особого значения.



Проигрываешь вбрасывание и продолжаешь движение, смену. С возрастом начинаешь понимать, что эти мелкие детали действительно имеют значение.



Надо обращать внимание на этот аспект игры, изучать, сосредотачиваться на этом. Нужно сделать вбрасывания частью своей игры, это первый шаг. Второй шаг – освоение некоторых технических приёмов, будь то расчёт времени или все эти маленькие хитрости», – приводит слова Макдэвида The Score.



В сезоне-2020/2021 24-летний форвард выиграл 49,5% вбрасываний — лучший показатель за карьеру. В прошедшем сезоне Макдэвид принял участие в 56 матчах регулярки, набрав 105 (33+72) очков при показателе полезности «+21». В плей-офф нападающий сыграл четыре встречи и набрал 4 (1+3) очка.