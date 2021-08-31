Кемпфер: клубы НХЛ должно быть смотрят на Воронкова и облизываются

Защитник «Ак Барса» Стивен Кемпфер поделился мнением об одноклубнике Дмитрии Воронкове, а также о россиянах, с которыми выступал в НХЛ.



«Мы с легионерами недавно обсуждали его. Диме всего 21 год, и он просто монстр на льду. Клубы НХЛ должно быть смотрят на Воронкова и облизываются. Он молодой, быстрый, мощный нападающий, который забивает, толкается, ловит шайбу на себя. «Ак Барсу» очень повезло с ним. Воронков вполне мог бы заиграть в НХЛ сейчас, к счастью останется в Казани и будет прогрессировать здесь.



Кто запомнился больше всего из россиян в НХЛ? Павел Бучневич. Мы звали его «Мистер Хэппи». Потому что он никогда не выглядел счастливым. Когда Бучневича ставили в звено с Микой Зибанежадом и Крисом Крайдером, он улыбался во весь рот, но когда его напарниками становились другие, у него было самое грустное лицо, которое можно представить. Бучневич – отличный хоккеист, но когда он только появился в НХЛ, тренеры хотели показать ему, как важно помогать защитникам, как нужно играть правильно, поэтому и ставили его в разные звенья.



С Антоном Худобиным я немного поиграл в «Миннесоте», он приятный парень. Я был напарником Дмитрия Куликова во «Флориде», и мы иногда пересекаемся летом, когда тренируемся. Там же я видел Никиту Задорова, Александра Овечкина и Евгения Кузнецова. Там я полностью осознал, насколько же талантливы эти ребята. Это видно и в игре, но когда на тренировках они жонглируют шайбой и выполняют сложные трюки с лёгкостью, ты открываешь рот и думаешь: «Вау, теперь понятно, почему эти парни лучшие игроки мира!»



Против кого из российских хоккеистов не любил играть больше всего? Сложно сказать, потому что меня не так часто ставили против них, но я хорошо знаю Малкина, так как встречался с его звеном чаще остальных. И он просто космос! Мне сложно подобрать слова, чтобы описать восхищение. Тебе кажется, что ты занял правильную позицию, выдвигаешься на него, а он делает пару неуловимых движений и ускользает от тебя. И ты такой: «Этому парню не зря платят десятки миллионов долларов».



Овечкин – это грузовик на коньках, который не остановить. Великолепный бросок. Панарин способен сделать любого партнёра лучше, ну а кто такой Кучеров, вы хорошо видели в двух последних розыгрышах плей-офф», — приводит слова Кемпфера «Спорт Бизнес Online».