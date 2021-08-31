Антипин — о «Витязе»: команда отличается от СКА и «Металлурга», ставит другие задачи

Защитник «Витязя» Виктор Антипин рассказал об отличиях клуба от СКА и «Металлурга», итогах выступления за петербуржскую команду, а также целях на предстоящий сезон КХЛ.



«В принципе везде, во всех клубах нужно показывать свою лучшую игру. И в «Металлурге», и в СКА, и здесь, в «Витязе». Да, в Подольске команда немножко отличается, ставит другие задачи. Но для того чтобы их выполнить, надо играть на полную катушку, показывать свой лучший хоккей. Здесь ничего нового нет. Поэтому как-то перестраиваться не надо. Думаю, в этом плане разницы с Магнитогорском и Санкт-Петербургом нет.



Обмен из СКА был неожиданным? Насчёт понимания не ко мне вопрос, а к руководству клуба. Я этим не занимался.



Как оценю свой сезон в СКА? Сезон получился немного неоднозначный в плане моей игры. Конечно, ожидания всегда высокие. А получилось или не получилось — второе дело. Но всегда требую сам от себя большего и хочу показывать себя лучше, чем делаю это в данный момент.



Повлияло, что, если не считать сезон в НХЛ, впервые надолго уехал из родного Магнитогорска? Да нет. Я думаю, в этом плане не было никаких проблем. СКА — отличная организация. Она создала все условия, чтобы хорошо тренироваться и играть, показывать свои лучшие качества. Так что проблем после отъезда из Магнитогорска не было. Просто так бывает, что не всё получается, бывают неудачные сезоны у любого игрока. С переездом это не связано.



Чего можно ожидать от «Витязя» в предстоящем сезоне? Хотим порадовать наших болельщиков и как можно чаще побеждать, показывать хороший хоккей. Думаю, мы способны на это. Надо побороться за выход в плей-офф, выйти туда, а там по возможности выступить ещё лучше. К этому и стремимся», — приводит слова Антипина «Известия».