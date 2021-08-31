Кэмбпелл — о ЖЧМ: Канада и США обыграли всех с общим счётом 51:6, и становится только хуже

Журналист The Hockey News Кен Кэмпбелл поделился мнением о женском чемпионате мира, который проходит в Калгари (США).
«Если не считать игру друг с другом, Канада и США выиграли у всех с общим счётом 51:6, а по броскам их преимущество составляет 532:100.
Как и на молодёжном чемпионате мире, в женском хоккее всё ещё существует очень серьёзная проблема с конкуренцией. Как и в случае с МЧМ, всё становится только хуже», – написал Кэмпбелл в «твиттере».
Отметим, что женские чемпионаты мира проводятся с 1990 года. За всю историю их проведения победы одерживали только сборные Канады (10 раз) и США (9). Россия имеет в своём активе три бронзовые медали.
В финальном матче ЖЧМ-2021 также сыграют США и Канада. Игра состоится в среду, 1 сентября. Стартовый свисток — в 2:30 мск. Сборная Швейцарии сегодня, 31 августа, сыграет с Финляндией в матче за третье место. Начало — в 22:30 мск.
Российская команда также сегодня проведёт матч за 5-е место с Японией в 19:00 по московскому времени.
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