Кэмбпелл — о ЖЧМ: Канада и США обыграли всех с общим счётом 51:6, и становится только хуже

Журналист The Hockey News Кен Кэмпбелл поделился мнением о женском чемпионате мира, который проходит в Калгари (США).



«Если не считать игру друг с другом, Канада и США выиграли у всех с общим счётом 51:6, а по броскам их преимущество составляет 532:100.



Как и на молодёжном чемпионате мире, в женском хоккее всё ещё существует очень серьёзная проблема с конкуренцией. Как и в случае с МЧМ, всё становится только хуже», – написал Кэмпбелл в «твиттере».



Отметим, что женские чемпионаты мира проводятся с 1990 года. За всю историю их проведения победы одерживали только сборные Канады (10 раз) и США (9). Россия имеет в своём активе три бронзовые медали.



В финальном матче ЖЧМ-2021 также сыграют США и Канада. Игра состоится в среду, 1 сентября. Стартовый свисток — в 2:30 мск. Сборная Швейцарии сегодня, 31 августа, сыграет с Финляндией в матче за третье место. Начало — в 22:30 мск.



Российская команда также сегодня проведёт матч за 5-е место с Японией в 19:00 по московскому времени.