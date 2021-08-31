КХЛ опубликовала состав Спортивно-дисциплинарного комитета на сезон-2021/22
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Континентальная хоккейная лига утвердила новый состав Спортивно-дисциплинарного комитета.
Как сообщает официальный сайт КХЛ, согласно п. 1.1 статьи 1 Положения о Спортивно-дисциплинарном комитете, это орган, осуществляющий рассмотрение ситуаций и (или) событий, возникающих в ходе проведения матчей чемпионата КХЛ, МХЛ, ЖХЛ и связанных с дисциплинарными нарушениями со стороны хоккеистов, тренеров и других лиц хоккейных клубов.
Согласно решению лиги в новый состав СДК вошли:
Валерий Каменский – председатель;
Алексей Анисимов – член комитета;
Вячеслав Буцаев – независимый эксперт;
Сергей Немчинов – независимый эксперт;
Ильдар Мухометов – независимый эксперт;
Александр Поляков – независимый эксперт;
Александр Солнцев – секретарь.
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