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КХЛ опубликовала состав Спортивно-дисциплинарного комитета на сезон-2021/22

КХЛ опубликовала состав Спортивно-дисциплинарного комитета на сезон-2021/22
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Континентальная хоккейная лига утвердила новый состав Спортивно-дисциплинарного комитета.

Как сообщает официальный сайт КХЛ, согласно п. 1.1 статьи 1 Положения о Спортивно-дисциплинарном комитете, это орган, осуществляющий рассмотрение ситуаций и (или) событий, возникающих в ходе проведения матчей чемпионата КХЛ, МХЛ, ЖХЛ и связанных с дисциплинарными нарушениями со стороны хоккеистов, тренеров и других лиц хоккейных клубов.

Согласно решению лиги в новый состав СДК вошли:

Валерий Каменский – председатель;
Алексей Анисимов – член комитета;
Вячеслав Буцаев – независимый эксперт;
Сергей Немчинов – независимый эксперт;
Ильдар Мухометов – независимый эксперт;
Александр Поляков – независимый эксперт;
Александр Солнцев – секретарь.

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