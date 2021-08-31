КХЛ опубликовала состав Спортивно-дисциплинарного комитета на сезон-2021/22

Континентальная хоккейная лига утвердила новый состав Спортивно-дисциплинарного комитета.



Как сообщает официальный сайт КХЛ, согласно п. 1.1 статьи 1 Положения о Спортивно-дисциплинарном комитете, это орган, осуществляющий рассмотрение ситуаций и (или) событий, возникающих в ходе проведения матчей чемпионата КХЛ, МХЛ, ЖХЛ и связанных с дисциплинарными нарушениями со стороны хоккеистов, тренеров и других лиц хоккейных клубов.



Согласно решению лиги в новый состав СДК вошли:



Валерий Каменский – председатель;

Алексей Анисимов – член комитета;

Вячеслав Буцаев – независимый эксперт;

Сергей Немчинов – независимый эксперт;

Ильдар Мухометов – независимый эксперт;

Александр Поляков – независимый эксперт;

Александр Солнцев – секретарь.