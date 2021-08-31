Минское «Динамо» рассказало об обновлениях на домашней арене клуба

Минское «Динамо» сообщило об обновлениях на домашнем стадионе команды «Минск-Арена».
Как сообщает телеграм-канал клуба, в число новшеств, которые были проведены к этому сезону, входит новый ультрасовременный бесшовный медиакуб, обновлённая бегущая строка, концертный звук, освещение арены, соответствующее всем мировым стандартам и нормам КХЛ, «мягкие» хоккейные борта, которые по своей функции предназначены для того, чтобы гасить энергию удара, что тем самым уменьшит опасность получения травмы хоккеистов.
Также на «Минск-Арене» с нового сезона будет использоваться «канадская» площадка размером 60х26 м.
Стартовый матч нового сезона КХЛ «Динамо» проведёт 3 сентября в гостях с московскими одноклубниками. Первая домашняя игра на «Минск-Арене» состоится 10 сентября с «Автомобилистом».
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