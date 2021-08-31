Лямся прокомментировал подготовку «Салавата Юлаева» к новому сезону КХЛ
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся рассказал о подготовке клуба к новому сезону КХЛ.
«После сложной работы в межсезонье я доволен тем, что получилось. Мы провели глубокий анализ, выделили все плюсы и минусы в игре. Самый отрицательный момент — травмы наших игроков. Кроме того, хоккеисты, которые уезжали в сборные, не мог с нами тренироваться. Но в целом я готов тем, как команда готова к сезону. Доволен нашими приобретениями и нашим составом. Мы хотим добиться баланса: сплава молодости и опыта», — передаёт слова Лямся корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
Новый сезон КХЛ стартует завтра, 1 сентября, матчем за Кубок Открытия между «Авангардом» и ЦСКА. «Салават» первую игру проведёт 3 сентября в гостях с «Барысом».
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