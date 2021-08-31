Чижов – об обмене Воробьёва на Хафизуллина: мы сделали шаг вперёд для «Салавата»

Спортивный директор «Салавата Юлаева» Василий Чижов прокомментировал обмен нападающего Михаила Воробьёва на защитника Динара Хафизуллина.
«Долго думали над этим обменом, взвешивали все за и против. На данный момент мы пришли к тому, что и сам Миша не удовлетворён своим развитием, и нам надо было усилить защиту. Вот этим обменом мы сделали шаг вперёд для команды», — передаёт слова Чижова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Хафизуллин в прошедшем сезоне провёл за СКА 41 матч в регулярке, забил один гол и отдал пять результативных передач. В плей-офф защитник провёл 16 встреч и отдал две результативные передачи. Защитник выступал за СКА с сезона-2013/2014.
Воробьёв в прошедшем сезоне провёл 33 матча в регулярном чемпионате за «Салават» и набрал 12 очков: забросил пять шайб и отдал восемь результативных передач.
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