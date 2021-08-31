Лямся: слабая игра Метсолы в межсезонье? Хорошему голкиперу должны помогать партнёры

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся рассказал о выводах после прошедшего сезона КХЛ, а также об игровой форме голкипера Юхи Метсолы.
«После прошлого сезона мы сделали серьёзные выводы и поняли, как побеждать в этой лиге. Исходя из этого мы понимаем, что там необходимо много звеньев, которые могут играть с любой командой. В сезоне важно играть в активном стиле. Мы сделали изменения в защитной линии в том числе по этой причине. Взяли конкретных игроков, которые смогут сыграть в наш хоккей. Сейчас у нас есть необходимый состав. У нас есть и тройки нападения, которые могут как атаковать, так и отрабатывать в обороне.
Слабая игра Метсолы в межсезонье? С Юхой мы всё обсуждаем, это философия нашего тренировочного процесса. Он очень хорошо тренируется, полностью себя отдаёт работе. Между нашим новым тренером вратарём (Венсан Риндо. – Прим. «Чемпионата»), Александром Шарыченковым и Юхой хорошая связь. Думаю, у нас хороший тандем. Метсола находится в одной из лучших форм за последние годы. Просто сейчас маленькие детали развиваются не в его пользу, но со временем всё поменяется. Мы играли с сильными соперниками, у нас было много молодых защитников. Хорошему голкиперу должны помогать полевые игроки. Над этим надо поработать», — передаёт слова Лямся корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
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