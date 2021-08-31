Гендиректор «Салавата» ответил на вопрос о кредите доверия тренерскому штабу команды

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов прокомментировал вопрос о кредите доверия тренерам клуба, а также рассказал об игровой форме и финансовом положении.
«Мы не сторонники разрыва контрактов. Если вы помните, когда Цулыгин был тренером, все кричали: убирайте Цулыгина! Я тогда Николаю сказал, что есть договорные обязательства, которые должны быть выполнены. Это дало ему уверенность, и в плей-офф мы выступили успешно. Сейчас мы придерживаемся такого же мнения. Провал — это когда решения менеджмента приносят вред команде. Поэтому, если условно, к 1 декабря игра будет неудовлетворительной — у нас будет разговор, но он состоится раньше 1 декабря. Совет директоров ставит вопросы тогда, когда возникают проблемы.
Форма у нас абсолютно удачная, не нужно менять то, что хорошо работает, она всем нравится. День болельщика не проводили только из-за ограничений Роспотребнадзора. Конечно, мы будем компенсировать отсутствие этого праздника тем, что будем больше работать с фанатами в сезоне, больше сотрудничать со СМИ.
Что «Салават» не может себе позволить в финансовом плане? Например, строительство новых арен. Но, слава богу, «Газпром» обещал через год построить нам тренировочную арену. Долгов никаких нет, все обязательства перед нами выполняются. Нет никаких неудобств у команды, у сотрудников, у руководства. Никаких угроз нашему финансовому состоянию мы не видим. И не только на этот сезон, но и на несколько лет вперёд», — передаёт слова Баширова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
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