Баширов: надеюсь, что Хартикайнен видит рост «Салавата». Верю, что он останется в Уфе

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов прокомментировал обмен форварда Михаила Воробьёва, а также сообщил о желании оставить в клубе Теэму Хартикайнена.



«Обмен своего воспитанника Воробьёва на возрастного защитника Хафизулина — это ставка ва-банк? У нас есть план, что на данный период времени нам нужны конкретные игроки. Есть план на следующий год, связанный с работой вертикали. Нет такого, что сейчас взяли возрастных и опытных, а через год расстались и до свидания. Если наша молодёжь будет готова, она будет подтягиваться, а состав будет меняться. Пока мы довольны выполнением своего плана



Конечно же, мы сделаем всё, чтобы Хартикайнен остался в команде на следующий сезон. Ход переговоров с ним обычно очень быстрый. Не знаю, какова его мотивация соглашаться, надеюсь, что очередной переговорный процесс пройдёт быстро, как обычно. Надеюсь, что Хартикайнен видит, как команда растёт, он разговаривает с тренерским штабом. Верю, что он останется с «Салаватом». Слышал, конечно, разговоры, что он уйдёт в команду, претендующую на Кубок Гагарина. Но в КХЛ сейчас все равны, и, покинув «Салават», можно прогадать», — передаёт слова Баширова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.