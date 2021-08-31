Игроки «Авангарда» получили чемпионские перстни

Хоккеисты омского «Авангарда» получили чемпионские перстни за победу в Кубке Гагарина в прошедшем сезоне.



«Вручили «ястребам» чемпионские перстни – выглядят солидно», – говорится в сообщении в официальном твиттер-аккаунте клуба.

Напомним, «Авангард» в прошедшем сезоне впервые за 17 лет выиграл Кубок Гагарина. Омский клуб стал седьмой командой в истории Континентальной хоккейной лиги, выигравшей трофей. «Авангард» обыграл московский ЦСКА в финальной серии Кубка Гагарина со счётом 4-2.



Напомним, новый сезон КХЛ откроется завтра, 1 сентября, матчем за Кубок Открытия между омским клубом и армейцами. Вторую игру «Авангард» проведёт 4 сентября в Балашихе с «Адмиралом», ЦСКА в этот же день примет рижское «Динамо».