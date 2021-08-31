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Николай Лемтюгов рассказал о работе тренером

Николай Лемтюгов рассказал о работе тренером
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Экс-хоккеист клубов КХЛ Николай Лемтюгов, в межсезонье вошедший в тренерский штаб команды Молодёжной хоккейной лиги «Стальные Лисы», рассказал о тренерском опыте.

«Только так надо начинать [тренерскую карьеру], посмотреть всю ситуацию изнутри. Что ты можешь дать, чего не можешь. В первую очередь, что ты можешь дать детям, всё-таки это дети. Получаю большое удовольствие от процесса, от составления планов тренировок и так далее. Собрался дружелюбный тренерский коллектив.

Я шёл, чтобы набраться опыта. Главный тренер Станислав Андреевич Шумик очень давно работает с детьми, знает, как строить весь план тренировочный, как вести диалог, как вести игру. Это всё для меня новое», − сказал Лемтюгов на YouTube-канале МХЛ.

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