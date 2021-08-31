Николай Лемтюгов рассказал о работе тренером

Экс-хоккеист клубов КХЛ Николай Лемтюгов, в межсезонье вошедший в тренерский штаб команды Молодёжной хоккейной лиги «Стальные Лисы», рассказал о тренерском опыте.



«Только так надо начинать [тренерскую карьеру], посмотреть всю ситуацию изнутри. Что ты можешь дать, чего не можешь. В первую очередь, что ты можешь дать детям, всё-таки это дети. Получаю большое удовольствие от процесса, от составления планов тренировок и так далее. Собрался дружелюбный тренерский коллектив.



Я шёл, чтобы набраться опыта. Главный тренер Станислав Андреевич Шумик очень давно работает с детьми, знает, как строить весь план тренировочный, как вести диалог, как вести игру. Это всё для меня новое», − сказал Лемтюгов на YouTube-канале МХЛ.