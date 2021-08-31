Кэмпфер: Малкин — просто космос, Овечкин — это грузовик на коньках

Защитник «Ак Барса» Стивен Кэмпфер поделился мнением о россиянах в НХЛ Евгении Малкине, Александре Овечкине, Никите Кучерове и Артемии Панарине.
«Сложно сказать, потому что меня не так часто ставили против них, но я хорошо знаю Малкина, так как встречался с его звеном чаще остальных. И он просто космос! Мне сложно подобрать слова, чтобы описать восхищение. Тебе кажется, что ты занял правильную позицию, выдвигаешься на него, а он делает пару неуловимых движений и ускользает от тебя. И ты такой: «Этому парню не зря платят десятки миллионов долларов».
Овечкин – это грузовик на коньках, который не остановить. Великолепный бросок. Панарин способен сделать любого партнёра лучше, ну а кто такой Кучеров, вы хорошо видели в двух последних розыгрышах плей-офф», – цитирует Кэмпфера «Бизнес Online».
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