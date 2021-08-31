Хоккеисты сборной Беларуси поздравили Лукашенко с днём рождения

Хоккеисты сборной Беларуси поздравили президента страны Александра Лукашенко с днём рождения.
«Александр Григорьевич, от лица национальной сборной Беларуси по хоккею хочу поздравить вас с днём рождения. Пожелать вам всего самого хорошего. В первую очередь крепкого здоровья вам, вашим близким, вашей семье.
Хочу сказать огромное спасибо за поддержку: мы её ощущаем, мы чувствуем, что вы для нас делаете. К сожалению, у нас не получилось выполнить поставленной задачи, но я уверен, что этот турнир пойдёт на пользу нам и мы сделали шаг вперёд.
Я верю в то, что белорусский хоккей будет развиваться и всё будет только лучше и лучше. Ещё раз с днём рождения вас. Всего самого хорошего», – цитирует форварда Андрея Стася Tribuna.com.
Отметим, на видео на первом плане стоят иностранцы (Джефф Платт, Шейн Принс, Крэйг Вудкрофт), обладатели российского паспорта (Андрей Стась и Владислав Кодола) и чиновники.
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