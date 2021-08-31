Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Хоккеисты сборной Беларуси поздравили Лукашенко с днём рождения

Хоккеисты сборной Беларуси поздравили Лукашенко с днём рождения
Комментарии

Хоккеисты сборной Беларуси поздравили президента страны Александра Лукашенко с днём рождения.

«Александр Григорьевич, от лица национальной сборной Беларуси по хоккею хочу поздравить вас с днём рождения. Пожелать вам всего самого хорошего. В первую очередь крепкого здоровья вам, вашим близким, вашей семье.

Хочу сказать огромное спасибо за поддержку: мы её ощущаем, мы чувствуем, что вы для нас делаете. К сожалению, у нас не получилось выполнить поставленной задачи, но я уверен, что этот турнир пойдёт на пользу нам и мы сделали шаг вперёд.

Я верю в то, что белорусский хоккей будет развиваться и всё будет только лучше и лучше. Ещё раз с днём рождения вас. Всего самого хорошего», – цитирует форварда Андрея Стася Tribuna.com.

Отметим, на видео на первом плане стоят иностранцы (Джефф Платт, Шейн Принс, Крэйг Вудкрофт), обладатели российского паспорта (Андрей Стась и Владислав Кодола) и чиновники.

Новость по теме
Лукашенко: эти футболисты и хоккеисты кривляются, а их жёны против государства воюют
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021