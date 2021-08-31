Источник: Стрёмвалль подпишет контракт с минским «Динамо»

Мальте Стрёмвалль перейдёт в минское «Динамо», сообщает телеграм-канал «Хоккейная варка».

Напомним, в мае СКА продлил контракт с хоккеистом.

Стрёмвалль в прошедшем сезоне в составе СКА принял участие в 21 встрече регулярного чемпионата КХЛ, набрав 9 (8+1) очков. Он перешёл в состав СКА из «Сочи» по ходу сезона. В плей-офф на счету хоккеиста 3 (1+2) очка в 10 встречах.



Стрёмвалль выступает в Континентальной хоккейной лиге с сезона-2019/2020, который он провёл в «Сочи». Всего на счету шведа 99 игр в регулярном чемпионате КХЛ, в которых он набрал 64 (37+27) очка. В нынешнем сезоне Стрёмвалль впервые играл в плей-офф Кубка Гагарина.

Напомним, новый сезон КХЛ начнётся 1 сентября матчем «Авангард» – ЦСКА.