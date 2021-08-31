СКА подтвердил обмен Стрёмвалля в минское «Динамо». Армейцы получили права на Менелла

СКА обменял нападающего Мальте Стрёмвалля в минское «Динамо» и получил права в КХЛ на защитника Бреннана Менелла, который выступает в «Торонто Мэйпл Лифс».
Напомним, в мае СКА продлил контракт со Стрёмваллем.
Стрёмвалль в прошедшем сезоне в составе СКА принял участие в 21 встрече регулярного чемпионата КХЛ, набрав 9 (8+1) очков. Он перешёл в состав СКА из «Сочи» по ходу сезона. В плей-офф на счету хоккеиста 3 (1+2) очка в 10 встречах.
Стрёмвалль выступает в Континентальной хоккейной лиге с сезона-2019/2020, который он провёл в «Сочи». Всего на счету шведа 99 игр в регулярном чемпионате КХЛ, в которых он набрал 64 (37+27) очка. В прошедшем сезоне Стрёмвалль впервые играл в плей-офф Кубка Гагарина.
Напомним, новый сезон КХЛ начнётся 1 сентября матчем «Авангард» – ЦСКА.
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