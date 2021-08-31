Генменеджер минского «Динамо» прокомментировал игру сборной Беларуси в квалификации ОИ

Генеральный менеджер минского «Динамо» Андрей Парфимович поделился мнением о выступлении сборной Беларуси в квалификации к ОИ-2022.



«Чего белорусам не хватило на олимпийской квалификации в Братиславе? Совокупного уровня мастерства и класса. Мы должны быть объективны: словаки немножко, но сильнее нас – и в глубине состава, и в опыте отдельных исполнителей, несмотря на то что к ним не приехало шесть ключевых игроков. Плюс они были хозяевами турнира и имели определённое преимущество в этом плане.



Конечно же, всё пошло не по плану. Вход в турнир получился очень тяжёлым, речь о болезненном для нас матче с поляками. Оказались не до конца к нему готовы, а затем ещё и провалили первый период встречи с Австрией. По сути, половину квалификационного турнира пребывали в некотором ступоре.



Ещё не хватило более злых игроков с таким характером, как у Андрея Стася, которые способны переворачивать лопасти тяжёлых матчей. Он вытащил игру с Австрией благодаря своей харизме. Да, это мастер, который обладает некоторыми навыками, близкими к тем, что имеют хоккеисты экстра-класса – выигрыш вбрасываний, совокупный опыт на очень высоком уровне, но он явно не бомбардир, не выполняет эти функции в своих клубах. Но в сборной повёл за собой и набрал важнейшие очки, выжал из себя 120 процентов.



И это при том, что в конце сезона у него было сотрясение в финальной серии Кубка Гагарина. Из-за этого он пропустил чемпионат мира в Риге. Но сейчас приехал и сделал всё для сборной и страны. Это трогает за живое, когда игроки показывают такой характер. И молодёжь, которая была с ним в сборной, должна смотреть на него и учиться характеру и несгибаемой воле.



Ещё по самоотдаче мне понравился Ник Бэйлен. В матче со словаками он провёл несколько классных силовых приёмов. Да, у него в этот раз где-то не получалось в атаке, но было видно, что он действовал с душой и характером», – цитирует Парфимовича официальный сайт федерации хоккея Беларуси.