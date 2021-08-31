Макдэвид: выиграть Кубок Стэнли – моя основная цель

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид поделился мнением о своей игре.
«Катание, очевидно, было моей сильной стороной с тех пор, как я был маленьким ребёнком. Я всегда хотел играть в движении, но в таком случае сложно получать шайбы, сложно помогать защитникам или крайним нападающим выигрывать сражения.
Для центрфорварда важно быть в центре площадки. Ты как бы последняя линия защиты, если что-то пойдёт не так у борта.
Что подтолкнуло меня к тому, чтобы работать над всесторонним развитием? Во многом то, что я видел, что другие парни делают на льду, когда выигрывают. Ты смотришь на Кросби и его игру, он выигрывал кубки. Такой парень, как Брэйден Пойнт, который выиграл пару кубков, и детали, которые есть в его игре, впечатляют.
Всё, что я делаю в своей игре, нужно, чтобы в конечном итоге однажды я мог выиграть Кубок Стэнли – это основная цель», – цитирует Макдэвида The Score.
- 31 августа 2021
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