Макдэвид: выиграть Кубок Стэнли – моя основная цель

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид поделился мнением о своей игре.



«Катание, очевидно, было моей сильной стороной с тех пор, как я был маленьким ребёнком. Я всегда хотел играть в движении, но в таком случае сложно получать шайбы, сложно помогать защитникам или крайним нападающим выигрывать сражения.



Для центрфорварда важно быть в центре площадки. Ты как бы последняя линия защиты, если что-то пойдёт не так у борта.



Что подтолкнуло меня к тому, чтобы работать над всесторонним развитием? Во многом то, что я видел, что другие парни делают на льду, когда выигрывают. Ты смотришь на Кросби и его игру, он выигрывал кубки. Такой парень, как Брэйден Пойнт, который выиграл пару кубков, и детали, которые есть в его игре, впечатляют.



Всё, что я делаю в своей игре, нужно, чтобы в конечном итоге однажды я мог выиграть Кубок Стэнли – это основная цель», – цитирует Макдэвида The Score.