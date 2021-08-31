Президент «Локомотива» рассказал, почему команда решила провести матч 7 сентября

Президент «Локомотива» Юрий Яковлев ответил на вопрос, будут ли железнодорожники усиливаться легионерами?

«Мы не прекращаем селекционную работу. У нас есть финансовые возможности и зазор под «потолком». Другое дело, что сейчас хоккей развивается таким образом, что трудно взять квалифицированных игроков, даже иностранцев. Поэтому будем смотреть по ситуации, как наши ребята себя проявят. У нас нет задачи во что бы то ни стало взять иностранцев.



Итоги прошлого сезона? Не скажу, что мы полностью разочарованы ими, потому что он был тяжёлым, много разных вопросов. Да, мы очень расстроены, что проиграли ЦСКА, считаем, что могли сыграть сильнее. Будем готовиться дальше, надеемся, что в этом сезоне сыграем лучше.



Матч 7 сентября? Всем известно, что мы не играли в этот день в течение десяти лет. В этом году мы решили, что пришло время дать возможность всем вместе – болельщикам, игрокам, специалистам, средствам массовой информации – прийти на стадион, локоть к локтю почтить память ребят. Минское «Динамо» отреагировало на наше предложение положительно. Мы считаем, что это правильно», – цитирует Яковлева официальный сайт «Локомотива».