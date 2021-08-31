Главный тренер женской сборной России подвёл итоги ЖЧМ-2021

Главный тренер женской сборной России по хоккею Евгений Бобарико подвёл итоги чемпионата мира.

«Как России добиться прогресса? Играть в более быстрый и качественный хоккей, верить в себя с первой до последней минуты. У нас есть усиление, некоторые лидеры не приехали на чемпионат мира по разным причинам. Есть неплохая молодёжь, которую будем проверять, работать с ней. Будем стараться играть в более быстрый хоккей, что на этом турнире, к сожалению, не всегда получалось. На следующих турнирах вы увидите совершенно другую команду по качеству игру.



Задачи ставились бороться за медали и показывать хороший качественный хоккей. У нас не всё получилось, с себя ответственности не снимаю. Всё пошло не так, как было запланировано, в некоторых моментах нужно будет разобраться. Для нас это новое – летний хоккей. У нас большое межсезонье. Может быть, в первую очередь в психологическом плане надо было чуть по-другому сработать с девушками, вести себя. В целом коллектив был хороший. Попали в сложную ситуацию, но все старались, бились и на характере сохранили место в группе А.



Чему научил турнир? Что нужно играть с первой до последней минуты, верить в свои силы, верить в команду и ни в коем случае не выключаться из игры, потому что она длится 60 минут. У нас несколько таких моментов было, но потом мы эти моменты с девушками разобрали, старались их нивелировать. С первых до последних минут нужно играть в свой хоккей.



Матч с Японией? В первом и третьем периодах показали неплохой хоккей. Второй период был волнительным.



Понравились молодые сочетания, да и опытные девушки старались, бились. Пробовали разные звенья, потому что нужно было находить оптимальные сочетания. Вначале мы забрасывали мало шайб, хотя возможности у нас были. В матче с Японией тоже было достаточно нереализованных моментов.



Некоторые звенья сработали, некоторые ещё будем пробовать. Также у нас есть игроки не из состава сборной, которые в прошлом сезоне показывали отличный хоккей. Они вольются в команду, и она станет ещё сильнее.



На данный момент у нас собраны сильнейшие, если не считать Анну Шохину и Елену Дергачёву. Без них мы лишились нашего ведущего сочетания, которое могло повести за собой в трудный момент. Что касается молодых игроков, будем смотреть, кто как будет проявлять себя в матчах Женской хоккейной лиги и на молодёжном чемпионате мира», – цитирует Бобарико официальный сайт ЖХЛ.