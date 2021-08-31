Нападающий женской сборной России подвела итоги ЖЧМ-2021

Нападающий женской сборной России Александра Вафина, для которой чемпионат мира стал десятым по счёту, подвела итоги турнира.



«Это был непростой турнир. Он получился не таким, как мы планировали. Мы заняли пятое место, что в целом неплохо. Мы сделали всё что могли и многому научились на чемпионате мира. Теперь будет много времени до Олимпиады для работы над ошибками. Мы будем много тренироваться и, я уверена, станем лучше. Наша команда может играть намного сильнее, нам просто нужно больше работать.



Над чем будет работа? Скоро начнётся регулярный сезон ЖХЛ. Мы будем отрабатывать все те навыки, что получили на ЧМ в играх с более сильными командами. Также у нас пройдут выставочные игры в ноябре и ещё турнир в декабре. Международные игры помогут нам подготовиться к Олимпиаде.



С девчонками из «КРС Ванке Рэйз» удалось пообщаться на турнире, мы всегда на связи. У нас был шанс увидеться на разминке, на заминке, около арены. Приятно видеть знакомые лица – хоккеисток, которые выступают за сборные своей страны. У меня есть друзья в Финляндии – из ЖХЛ это Миннамари Туоминен. Со многими девчонками из сборной Германии играла в университете. Из сборной Чехии общаюсь с напарницей по «Ванке Рэйз» – Аленой Миллс.

Очень рады были видеть друг друга, поддерживали, желали удачи на играх, и главное – чтобы без травм. Рада за команду Венгрии, которой удалось попасть в наш дивизион. Уровень растёт и это здорово. Чемпионат мира для нас праздник как для спортсменов, рады выступать на таком высоком уровне», – цитирует Вафину официальный сайт ЖХЛ.