Женская сборная Канады обыграла США в финале чемпионата мира

Хоккеистки сборной Канады в финале женского чемпионата мира в овертайме обыграли национальную команду США со счётом 3:2.

В первом периоде двумя заброшенными шайбами отметилась американка Алекс Карпентер. Во втором периоде канадские хоккеистки сумели сравнять счёт — голы забили Брианна Дженнер и Джейми Раттрей. В третьем периоде команды не сумели отметиться заброшенными шайбами, а победный гол в овертайме оформила канадская хоккеистка Мари-Филип Пулен.

Канада выиграла свой 11-й титул и увеличивает преимущество по количеству побед на ЧМ над американками, у которых 9 побед.

Ранее женская сборная России обыграла национальную команду Японии в матче за 5-е место на женском чемпионате мира. Встреча состоялась в Калгари (Канада) на стадионе «УинСпорт-Арена» и завершилась победой россиянок со счётом 2:0 (1:0, 0:0, 1:0).