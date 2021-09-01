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Женская сборная Канады обыграла США в финале чемпионата мира

Женская сборная Канады обыграла США в финале чемпионата мира
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Хоккеистки сборной Канады в финале женского чемпионата мира в овертайме обыграли национальную команду США со счётом 3:2.

В первом периоде двумя заброшенными шайбами отметилась американка Алекс Карпентер. Во втором периоде канадские хоккеистки сумели сравнять счёт — голы забили Брианна Дженнер и Джейми Раттрей. В третьем периоде команды не сумели отметиться заброшенными шайбами, а победный гол в овертайме оформила канадская хоккеистка Мари-Филип Пулен.

Канада выиграла свой 11-й титул и увеличивает преимущество по количеству побед на ЧМ над американками, у которых 9 побед.

ЧМ-2021 (ж). Финал
01 сентября 2021, среда. 02:30 МСК
США
Окончен
2 : 3
ОТ
Канада
1:0 Карпентер (Кессел, Эден) – 09:55' (5x5)   2:0 Карпентер (Стеклейн, Паннек) – 12:35' (5x4)   2:1 Дженнер (Пулен, Филье) – 24:13' (5x4)   2:2 Рэттрей (Ларок, Дженнер) – 26:42' (5x5)   2:3 Пулен (Дженнер, Ларок) – 67:22' (3x3)

Ранее женская сборная России обыграла национальную команду Японии в матче за 5-е место на женском чемпионате мира. Встреча состоялась в Калгари (Канада) на стадионе «УинСпорт-Арена» и завершилась победой россиянок со счётом 2:0 (1:0, 0:0, 1:0).

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