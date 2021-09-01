Рябыкин: Хартли — сильнейший тренер, с которым я работал. Это совершенно другой уровень

Тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин рассказал о работе специалиста Боба Хартли в клубе.
«С приходом Хартли в «Авангарде» поменялось очень многое. Поменялось даже отношение обслуживающего персонала к команде. У Боба есть свои требования, свои привычки, которым он просит соответствовать всех, включая массажистов и сервисменов. Всё построено на том, чтобы хоккеисты могли как можно больше отдыхать и восстанавливаться, спокойно готовиться к играм.
Изменилась и моя роль в тренерском штабе. Прежде всего — в коммуникации. Сейчас я вижу, что человек хочет знать моё мнение по тому или иному вопросу. Эта черта присуща далеко не всем тренерам.
Критика Хартли в СМИ? Знаете, есть поговорка: собака лает, караван идёт. Иногда читаю комментарии некоторых «специалистов», и мне плакать хочется. Просто хочется плакать. Но говорят, и пусть говорят, ты никогда не будешь хорошим для всех. Адекватный специалист должен быть, в первую очередь, справедливым, и оценивать что-то не только с позиции «красивое — некрасивое». Если, конечно, он считает себя специалистом.
Я честно скажу: поработав с Бобом я понял, что раньше не тренировал. Это совершенно другой уровень. Понятно, что и среди русских тренеров есть достойные специалисты, и среди иностранцев есть не очень достойные. Это нормально. Но на данный момент Хартли — это сильнейший тренер, с которым я работал», – сказал Рябыкин в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.
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