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«Авангард» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
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Рябыкин: Хартли — сильнейший тренер, с которым я работал. Это совершенно другой уровень

Рябыкин: Хартли — сильнейший тренер, с которым я работал. Это совершенно другой уровень
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Тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин рассказал о работе специалиста Боба Хартли в клубе.

«С приходом Хартли в «Авангарде» поменялось очень многое. Поменялось даже отношение обслуживающего персонала к команде. У Боба есть свои требования, свои привычки, которым он просит соответствовать всех, включая массажистов и сервисменов. Всё построено на том, чтобы хоккеисты могли как можно больше отдыхать и восстанавливаться, спокойно готовиться к играм.

Изменилась и моя роль в тренерском штабе. Прежде всего — в коммуникации. Сейчас я вижу, что человек хочет знать моё мнение по тому или иному вопросу. Эта черта присуща далеко не всем тренерам.

Критика Хартли в СМИ? Знаете, есть поговорка: собака лает, караван идёт. Иногда читаю комментарии некоторых «специалистов», и мне плакать хочется. Просто хочется плакать. Но говорят, и пусть говорят, ты никогда не будешь хорошим для всех. Адекватный специалист должен быть, в первую очередь, справедливым, и оценивать что-то не только с позиции «красивое — некрасивое». Если, конечно, он считает себя специалистом.

Я честно скажу: поработав с Бобом я понял, что раньше не тренировал. Это совершенно другой уровень. Понятно, что и среди русских тренеров есть достойные специалисты, и среди иностранцев есть не очень достойные. Это нормально. Но на данный момент Хартли — это сильнейший тренер, с которым я работал», – сказал Рябыкин в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

«Критика Хартли? Собака лает, караван идёт. Поработав с ним, понял — раньше не тренировал» «Критика Хартли? Собака лает, караван идёт. Поработав с ним, понял — раньше не тренировал»
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