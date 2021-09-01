Элерс прокомментировал первый в истории выход Дании на ОИ

Нападающий «Виннипег Джетс» и сборной Дании Николай Элерс поделился впечатлениями от попадания команды на Олимпиаду-2022, которая пройдёт в Пекине…



«Это был очень эмоциональный момент. Один из лучших в моей жизни. За последние 6-7 лет наш хоккей невероятно вырос. Мы вышли в четвертьфинал ЧМ в 2016 году, принимали турнир в 2018 году, а в этом году впервые в истории обыграли Швецию. Теперь мы едем на Олимпиаду. Стараемся сделать хоккей в Дании ещё более популярным.



Неясность с участием НХЛ? То, что приходится ждать — отстой. Это сбывшаяся мечта для меня и многих других парней. Мы хотим принять участие в Олимпиаде», — цитирует Элерса The Score.

Напомним, датчане вышли на Олимпиаду впервые в истории.