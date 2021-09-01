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«Авангард» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:45 Мск
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«Авангард» — ЦСКА: онлайн-трансляция Кубка Открытия КХЛ начнётся в 19:00 мск

«Авангард» — ЦСКА: онлайн-трансляция Кубка Открытия КХЛ начнётся в 19:00 мск
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Сегодня, 1 сентября, на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» состоится матч Кубка Открытия Континентальной хоккейной лиги между омским «Авангардом» и ЦСКА. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Начало — в 19:00 мск.

КХЛ - регулярный чемпионат
01 сентября 2021, среда. 19:00 МСК
Авангард
Омск
Не начался
ЦСКА
Москва

Напомним, в финале Кубка Гагарина — 2021 «Авангард» обыграл ЦСКА в шести матчах, а решающую шайбу забросил нападающий Сергей Толчинский, который был признан самым ценным игроком плей-офф КХЛ.

Прошлый финал стал первым в истории КХЛ, когда два раза подряд в нём играли одни и те же команды. ЦСКА и «Авангард» встречались друг с другом в финале сезона-2018/2019, когда армейцы в первый раз стали обладателями Кубка Гагарина. Сезон-2019/2020 КХЛ не был завершён из-за пандемии коронавируса.

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