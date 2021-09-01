Кто выиграет матч за Кубок Открытия КХЛ?

Сегодня, 1 сентября, на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» состоится матч за Кубок Открытия Континентальной хоккейной лиги между омским «Авангардом» и ЦСКА. Начало встречи — в 19:00 мск.

Последний раз эти команды встречались в финале Кубка Гагарина — 2021. Тогда «Авангард» обыграл ЦСКА в шести матчах, а решающую шайбу забросил нападающий Сергей Толчинский, который был признан самым ценным игроком плей-офф КХЛ.



Прошлый финал стал первым в истории КХЛ, когда два раза подряд в нём играли одни и те же команды. ЦСКА и «Авангард» встречались друг с другом в финале сезона-2018/2019, когда армейцы в первый раз стали обладателями Кубка Гагарина. Сезон-2019/2020 КХЛ не был завершён из-за пандемии коронавируса.

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