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«Авангард» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
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18:45 Мск
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«Авангард» представил альтернативную форму на Кубок Открытия КХЛ

«Авангард» представил альтернативную форму на Кубок Открытия КХЛ
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Омский «Авангард» представил альтернативный комплект формы на Кубок Открытия КХЛ. Джерси выполнена в чёрно-золотых цветах с изображением золотого ястреба на груди.

Напомним, омский клуб стал победителем Кубка Гагарина — 2021, обыграв в финале московский ЦСКА в шести матчах.

Кубок Открытия Континентальной хоккейной лиги стартует сегодня, 1 сентября, матчем «Авангард» — ЦСКА. Команды встретятся в Балашихе. Начало встречи — в 19:00 мск.

Прошлый финал стал первым в истории КХЛ, когда два раза подряд в нём играли одни и те же команды. ЦСКА и «Авангард» встречались друг с другом в финале сезона-2018/2019, когда армейцы в первый раз стали обладателями Кубка Гагарина. Сезон-2019/2020 КХЛ не был завершён из-за пандемии коронавируса.

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