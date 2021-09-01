«Авангард» представил альтернативную форму на Кубок Открытия КХЛ

Омский «Авангард» представил альтернативный комплект формы на Кубок Открытия КХЛ. Джерси выполнена в чёрно-золотых цветах с изображением золотого ястреба на груди.

Напомним, омский клуб стал победителем Кубка Гагарина — 2021, обыграв в финале московский ЦСКА в шести матчах.



Кубок Открытия Континентальной хоккейной лиги стартует сегодня, 1 сентября, матчем «Авангард» — ЦСКА. Команды встретятся в Балашихе. Начало встречи — в 19:00 мск.



Прошлый финал стал первым в истории КХЛ, когда два раза подряд в нём играли одни и те же команды. ЦСКА и «Авангард» встречались друг с другом в финале сезона-2018/2019, когда армейцы в первый раз стали обладателями Кубка Гагарина. Сезон-2019/2020 КХЛ не был завершён из-за пандемии коронавируса.