Питерс: надеюсь, Голышев сможет закрепиться в НХЛ и его карьера пойдёт в гору именно там

Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс рассказал о готовности команды к новому сезону.
«Сейчас самое волнующее время сезона, мы очень рады его начать. Сегодня собрался весь состав, ребята вернулись с олимпийской квалификации, и мы провели полноценную тренировку. Межсезонье прошло отлично, наше руководство проделало отличную работу. В 11 матчах мы оценили наш состав, наши звенья. Пришло время начать сезон.
Я доволен составом нашей команды, он глубокий по всем трём линиям. Это будет непростой сезон, с паузой на Олимпиаду, будет плотный график, но у нас все готовы биться. У нас всегда самая высокая цель — только побеждать.
У Голышева великолепная возможность сыграть в НХЛ. Он отлично готовился этим летом. Желаю ему удачи и надеюсь, что он сможет закрепиться в «Айлендерс» и его карьера пойдёт в гору именно за океаном», — передаёт слова Питерса корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
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