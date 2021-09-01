Питерс: у «Автомобилиста» в этом сезоне не только мощный состав, но и мощная раздевалка
Поделиться
Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс рассказал, когда тренерский штаб назначит капитана команды.
«Кто будет капитаном «Автомобилиста»? Это решение мы примем после консультации с членами тренерского штаба завтра утром. Но хочу отметить, что у нас в этом сезоне собрался не только мощный состав, но и мощная раздевалка.
Слабая результативность в летних матчах? У нас была достаточно долгая предсезонка, звенья постоянно менялись. Например, только сегодня появился Да Коста. Возможно, голкиперы слишком хорошо смотрелись на предсезонных турнирах. Да, есть какие-то трудности с реализацией, но я уверен, что эта проблема решится в сезоне», — передаёт слова Питерса корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Комментарии
- 1 сентября 2021
-
11:48
-
11:35
-
11:27
-
11:24
-
11:18
-
11:13
-
11:00
-
10:40
-
10:30
-
09:20
-
09:19
-
09:00
-
08:41
-
08:20
-
08:20
-
08:03
-
05:51
- 31 августа 2021
-
23:58
-
23:51
-
23:41
-
22:14
-
21:31
-
21:17
-
20:56
-
20:27
-
20:01
-
19:41
-
19:34
-
19:12
-
18:59
-
18:29
-
18:07
-
17:41
-
17:07
-
15:20
Партнерский контент