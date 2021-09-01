Питерс: у «Автомобилиста» в этом сезоне не только мощный состав, но и мощная раздевалка

Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс рассказал, когда тренерский штаб назначит капитана команды.

«Кто будет капитаном «Автомобилиста»? Это решение мы примем после консультации с членами тренерского штаба завтра утром. Но хочу отметить, что у нас в этом сезоне собрался не только мощный состав, но и мощная раздевалка.



Слабая результативность в летних матчах? У нас была достаточно долгая предсезонка, звенья постоянно менялись. Например, только сегодня появился Да Коста. Возможно, голкиперы слишком хорошо смотрелись на предсезонных турнирах. Да, есть какие-то трудности с реализацией, но я уверен, что эта проблема решится в сезоне», — передаёт слова Питерса корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.